«Я очень счастлив. Это мечта». Ламин Ямал — об участии на Евро-2024 в 16 лет

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямал высказался о своём участии на чемпионате Европы — 2024 в Германии в возрасте 16 лет.

«Я очень счастлив. Это мечта — сыграть на своём первом чемпионате Европы. Я постараюсь сделать его самым особенным в своей жизни. Давит ли, что могу стать самым молодым игроком в истории Евро? Нет. В конце концов, я играю за «Барселону», а это одна из команд, где на тебя давят больше всего. Что тебе нужно делать, так это стараться получать удовольствие. В конце концов, это должно мотивировать меня и раскрывать лучшие качества», — приводит слова Ямала AS.

В минувшем сезоне Ямал сыграл 50 матчей, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

Вместе с «Барселоной» полузащитник занял второе место в Ла Лиге с 85 очками. Чемпионом стал «Реал» (95 очков).