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Ламин Ямал высказался о предстоящем матче с Хорватией на Евро-2024

Ламин Ямал высказался о предстоящем матче с Хорватией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямал высказался о предстоящем матче со сборной Хорватии на чемпионате Европы – 2024 в Германии.

Сборная Испании сыграет в группе В со сборными Хорватии, Италии и Албании.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с Хорватией? В конце концов, каждый матч, который я провожу на Евро, будет самым важным. Но, конечно, да, Хорватия будет самой важной.

Что я о них знаю? Думаю, это всем известно. Очень сильная команда, которую очень сложно победить, потому что в этих соревнованиях они становятся сильными. У них большой опыт, и мы понимаем, что это будут одни из самых сложных матчей», — приводит слова Ямала AS.

Встреча состоится 15 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) в 19:00 мск.

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