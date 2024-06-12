Игрок «Енисея» Окладников: надеюсь, у меня получится история, как у Варди

Нападающий красноярского «Енисея» Андрей Окладников рассказал о своих футбольных мечтах.

— Для тебя Премьер-Лига – мечта детства?

— 100%. Когда я был пацаном, мечтал поиграть в ФНЛ. А когда попал в Первую лигу, мечты идут дальше. Поэтому да, очень хочется сыграть в РПЛ.

— Следующей мечтой после РПЛ будет вызов в сборную России?

— Получается, что так. Будем идти от мечты к мечте и потихоньку их выполнять. Я думаю, вполне реально попасть в сборную России. Всегда надо мечтать, это не вредно.

— Твоя футбольная история напоминает биографию Джейми Варди. Даже позиция у вас одна. Готов пройти такой же путь?

— Было бы неплохо. Надеюсь, что так и получится, — сказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

37-летний английский нападающий Джейми Варди до 25 лет выступал за команды низших британских дивизионов, пока в 2012 году не подписал контракт с «Лестер Сити», за который выступает до сих пор. В составе «лис» Варди стал чемпионом Англии в сезоне-2015/2016, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии в 2021 году, был признан лучшим игроком сезона-2015/2016 в АПЛ и выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2019/2020.