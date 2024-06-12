Махачкалинское «Динамо» вышло из отпуска

Вчера, 11 июня, футболисты махачкалинского «Динамо» вышли из отпуска и начали учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Парни вернулись из отпуска и сразу приступили к тренировкам», — написано в сообщении «Динамо».

Ранее сообщалось, что часть сборов «Динамо» проведёт в Махачкале, а другую — в Кисловодске.

В прошедшем сезоне-2023/2024 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 34 матча. Первыми финишировали подмосковные «Химки», у которых 66 очков. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. По результатам переходных матчей к ним добавился тольяттинский «Акрон», который обыграл екатеринбургский «Урал».