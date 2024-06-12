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«Челси» хочет включить Дурана в сделку по Галлахеру — The Guardian

«Челси» хочет включить Дурана в сделку по Галлахеру — The Guardian
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«Челси» хочет, чтобы нападающий Джон Дуран из «Астон Виллы» мог участвовать в сделке по переходу полузащитника Конора Галлахера. Об этом сообщил The Guardian.

Отмечается, что «Астон Вилла» открыта к продаже 20-летнего футболиста и ведутся переговоры о том, чтобы он был включён в сделку по Конору Галлахеру. «Челси» просит как минимум £ 50 млн фунтов за Галлахера, чей контракт истекает в следующем году, а будущее полузащитника остаётся под вопросом.

По информации источника, «Челси» следит за другими нападающими и может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» за форварда «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги Джон Дуран провёл 23 матча, в которых забил пять мячей.

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