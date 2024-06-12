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«Зенит» начал официальные переговоры по трансферу Зайнутдинова из «Бешикташа»

«Зенит» начал официальные переговоры по трансферу Зайнутдинова из «Бешикташа»
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Санкт-петербургский «Зенит» открыл переговоры по трансферу защитника турецкого «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что к Зайнутдинову проявляет интерес московский «Локомотив». В минувшем сезоне левый защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Отметим, что Бактиёр Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА с 2020 по 2023 год.

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