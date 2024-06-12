Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо предложил его «Фламенго» — Касагранде

Агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо предложил услуги футболиста бразильскому «Фламенго». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, во «Фламенго» будут обсуждать, стоит ли ещё раз пытаться подписать футболиста.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.