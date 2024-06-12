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Иван Сергеев рассказал, что тренеры «Зенита» говорили игрокам во время неудачной серии

Иван Сергеев рассказал, что тренеры «Зенита» говорили игрокам во время неудачной серии
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о провальной серии сине-бело-голубых в весенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Зенит» проиграл несколько матчей, не забивая при этом голов, благодаря чему конкуренты сине-бело-голубых догнали их в турнирной таблице РПЛ в концовке сезона. Сергеев рассказал, что тренеры «Зенита» говорили футболистам во время неудачной серии команды.

«Может, какой-то спад у нас был, где-то не везло. На самом деле так и было, потому что в Воронеже, например, играли, победная игра была, доминировали. Могли забить ещё в конце, а в итоге пропустили на 99-й… А тому же «Динамо» везло, наоборот, они забивали. Но самое главное, что нам повезло в последнем туре. Но я скажу, что все ребята и тренеры говорили, что ничего страшного, всё нормально, бывают и поражения, и плохие игры, и плохие моменты. Никто на это не обращал внимания», — приводит слова Ивана Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. Золотые медали в шестой раз подряд выиграл «Зенит».

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