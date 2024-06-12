«Это волшебство! Думаю, сверху нам воздалось». Сергеев — о чемпионстве «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от концовки сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги и выигранного командой чемпионства страны. «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», третье — московское «Динамо». Обе команды заработали по 56 очков.

«Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас всё зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И всё так и сложилось.

Это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось. С каждым годом чемпионство всё эмоциональнее», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 29-летний Иван Сергеев провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и отдел две голевые передачи. Также на его счету 12 игр и пять голов в Фонбет Кубке России.