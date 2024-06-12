Килиан Мбаппе: для меня это первое нормальное Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

«Для меня это первое нормальное Евро. В 2021 году турнир прошёл во многих странах, ощущения были другие. Вот почему я не могу дождаться, когда это начнётся.

Я, конечно, хочу оставить свой след на поле во время Евро. Мы приезжаем в Германию, чтобы творить историю. Это наша работа. Мы готовы, мы жаждем успеха и знаем, что нам нужно делать. Мы можем сделать что-то хорошее для нашей страны, если привезём кубок домой. Нам придётся осваиваться шаг за шагом. Сначала нам нужен хороший групповой этап, а потом посмотрим», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Sport Bild.