Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень сложный турнир». Мбаппе высказался о предстоящем Евро-2024

«Очень сложный турнир». Мбаппе высказался о предстоящем Евро-2024
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года, оценив силу своей национальной команды. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

«У нас очень сильная команда, все это знают, мы не должны повторять это каждый раз. Мы приезжаем в Германию с большими амбициями, но также и с большим смирением. Мы проиграли последний финал чемпионата мира. Евро – очень сложный турнир, как с точки зрения тактики, так и с точки зрения интенсивности игры. Все команды знают друг друга практически наизусть. Это очень усложняет ситуацию. Мы уже испытали это в 2021 году», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Sport Bild.

Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Франция удивила — не смогла забить Канаде! Не помог даже выход Мбаппе
Франция удивила — не смогла забить Канаде! Не помог даже выход Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android