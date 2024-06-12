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Мелик-Гусейнов: тренер в «Пари НН» является автономной фигурой, менять его не планируем

Мелик-Гусейнов: тренер в «Пари НН» является автономной фигурой, менять его не планируем
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, в каком стиле нижегородцы планируют играть в сезоне-2024/2025.

— Какой стиль игры хотите видеть в исполнении команды в следующем сезоне?
— Это прерогатива тренера. Никто — ни директор клуба, ни члены совета директоров — не влияют на тренера в плане постановки игры. Он автономная фигура. Единственное, что можно сделать, — это поменять тренера. Но пока это не планируется, — приводит слова Мелик-Гусейнова «Известия».

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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