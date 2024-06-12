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Мбаппе высказался о желании получить «Золотой мяч»

Мбаппе высказался о желании получить «Золотой мяч»
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о желании получить «Золотой мяч».

«Это всегда моё желание. Даже в детстве я хотел однажды стать лучшим игроком. Я продолжу отдавать все силы и усердно работать для достижения этой цели. Потому что это моя работа и часть моей жизни: постоянно совершенствоваться, не теряя при этом удовольствия», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Sport Bild.

С 14 июня по 14 июля пройдёт чемпионат Европы. Турнир примет Германия. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.

Ранее мадридский «Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе. Срок контракта французского футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.

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