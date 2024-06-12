«Зенит» может заплатить более € 20 млн за экс-игрока «Тоттенхэма» — Record

«Зенит» продолжает вести переговоры по переходу центрального полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Турецкий клуб хочет выручить за португальского хавбека не менее € 20 млн, информирует Record.

Интересно, что 50% от суммы продажи Фернандеша из «Бешикташа» получит бывший клуб игрока — «Бенфика». Также ранее Жедсон играл за «Тоттенхэм» и «Галатасарай».

25-летний Фернандеш выступает за турецкий клуб с лета 2022 года, когда он перешёл из португальской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 6 млн. В минувшем сезоне центральный полузащитник сыграл за «Бешикташ» 45 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт Фернандеша с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.