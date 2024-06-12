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«Спартак» интересуется вратарём сборной Ирана — источник

«Спартак» интересуется вратарём сборной Ирана — источник
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Новый тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Деяном Станковичем хочет укрепить вратарскую позицию в команде. Одним из вариантов для красно-белых является голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд, информирует EviralNews.

Напомним, Беиранванд выступает за иранский клуб «Персеполис». Ранее он играл за бельгийский «Антверпен» и португальскую «Боавишту». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего вратаря в € 1,2 млн.

Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Лучшим игроком «Спартака» по итогам минувшего сезона был признан голкипер Александр Максименко.

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