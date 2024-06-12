«Оренбург» объявил об уходе защитника Сивакова

Защитник Михаил Сиваков покинул «Оренбург» после завершения срока контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Завершился контракт и не будет продлён с защитником Михаилом Сиваковым. Михаил провёл за нашу команду 6,5 сезона — из них 4,5 в РПЛ (дважды добивался лучшего результата в истории клуба — седьмое место), провёл за «Оренбург» 168 игр, забил шесть мячей.

ФК «Оренбург» благодарит Михаила за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — написано в заявлении оренбургского клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 36-летний Михаил Сиваков принял участие в 10 матчах. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.