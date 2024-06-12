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Карвахаль рассказал, чувствует ли он себя лучшим правым защитником в мире

Карвахаль рассказал, чувствует ли он себя лучшим правым защитником в мире
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Футболист мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, чувствует ли он себя лучшим правым защитником в мире.

«На волне уверенности я всегда чувствовал себя лучшим. Для самого себя, своей жены и родных я таковым и являюсь. В это нужно верить. Отсюда идёт всё остальное. Но что я действительно ценю, так это то, что я провёл отличный сезон в 32 года, забил гол в финале Лиги чемпионов, стал главным героем», — приводит слова Карвахаля испанское онлайн-издание Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». В сезоне-2012/2023 испанец выступал за «Байер» на правах аренды, с 2013-го Даниэль играет за первую команду «Реала».

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