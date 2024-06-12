Нападающий «Енисея» Окладников: Тихонов в ситуации с Опейкиной бился за команду

Нападающий красноярского «Енисея» Андрей Окладников высказался о ситуации главного тренера команды Андрея Тихонова с судьёй Верой Опейкиной. Напомним, после матча со «СКА-Хабаровск» Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу». Из-за этих слов главного тренера «Енисея» дисквалифицировали и подвергли критике.

«Было неприятно, что Андрей Валерьевич не может присутствовать на скамейке. Не буду много говорить, а то дисквалифицируют за то, что обсуждаю судью. Скажу только, что очень уважаю Андрея Валерьевича, потому что он бьётся за команду», — сказал Андрей Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.