«Карабах» сделал предложение «Краснодару» по Кади — источник

Азербайджанский «Карабах» направил «Краснодару» официальное предложение по трансферу полузащитника Кади Боржеса. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Кади сообщил главному тренеру «быков» Мураду Мусаеву о своём желании покинуть российскую команду. Отмечалось, что агенту футболист поручил начать переговоры о его возвращении в «Карабах».

27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года. В составе «быков» Боржес принял участие в 33 матчах прошлого сезона, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи, проведя на поле чуть больше 1500 минут. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.