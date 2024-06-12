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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов объяснил ранний выход команды из отпуска

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов объяснил ранний выход команды из отпуска
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о раннем выходе команды из отпуска. «Динамо» начало тренировки вчера, 11 июня.

«Начать готовиться к сезону раньше остальных команд — обычный для нас момент. Он рассчитан тренерским штабом. Ничего необычного тут нет — и во Второй, и в Первой лигах всегда собирались раньше.

Не считаю, что это может стать преимуществом «Динамо» Махачкала над другими командами РПЛ. У каждого клуба и тренерского штаба своя методика, модель. Мы работаем по своей», — сказала Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне-2023/2024 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 34 матча. Первыми финишировали подмосковные «Химки», у которых 66 очков. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

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