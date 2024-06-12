«РБ Лейпциг» продлил контракт со словенским нападающим Шешко

Нападающий Беньямин Шешко продлил контракт с немецким «РБ Лейпциг». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до 2029 года.

Фото: «РБ Лейпциг»

«У меня был хороший первый год в «РБ Лейпциг», и я невероятно рад быть здесь. Команда, клуб, город, болельщики – всё в сумме для меня просто выдающееся. Поэтому досрочное продление контракта было логичным следующим шагом.

Несмотря на то что в первой половине сезона я не играл и не забивал так много, этот этап был очень важен для меня и моего развития. Я чувствую большое доверие и признательность — это крайне важно для того, чтобы я мог полностью раскрыть свой потенциал», — сказал Шешко.

В сезоне-2023/2024 Бундеслиги 21-летний Беньямин Шешко провёл 31 матч, забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.