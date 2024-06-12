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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: все лидеры команды останутся, планируется усиление

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: все лидеры команды останутся, планируется усиление
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможных трансферах в клубе.

«Никто из лидеров «Динамо» Махачкала не покинет команду. Все останутся на месте.

Усиления будут, но не глобальные. Костяк команды остаётся прежним. То, что мы наметили по усилению, мы сделаем. Рассматриваем во все линии. Как получится, зависит от множества факторов.

В пример ставят «Балтику» прошлого сезона. Наша модель, может, и неправильная, но до этого было много моментов, когда клуб действовал по-другому. Всё очень быстро меняется и зависит от обстоятельств. Подстраиваться под определённую модель тоже неправильно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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