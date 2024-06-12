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Окладников: в детстве и в -40°С ходил в школу — ко всему привыкаешь

Окладников: в детстве и в -40°С ходил в школу — ко всему привыкаешь
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Нападающий «Енисея» Андрей Окладников поделился воспоминаниями из детства.

«Канск — маленький город примерно в 210 км от Красноярска в сторону Иркутска. Население — около 90 тысяч человек. Но город всё равно развивается. Наконец-то построили долгожданный ледовый дворец, который обещали поставить, когда мне было ещё 12 лет. Там занимаются ребята, и они уже показывает неплохие результаты. К нам приезжал губернатор Красноярского края, а после таких визитов обычно налаживают инфраструктуру и дороги, всё становится получше.

Но отличительная черта города — холод и много снега. Сейчас я уже отвык от таких холодов, мёрзну в -20°С, а раньше нормально воспринимал. Мы и «в минус 40» ходили в школу и играли в хоккей. Ноги мёрзли, но ничего страшного. Ко всему привыкаешь», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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