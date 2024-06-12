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Источник: Алсу Абдуллина вернётся в «Локомотив» из «Челси»

Источник: Алсу Абдуллина вернётся в «Локомотив» из «Челси»
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Футболистка английского «Челси», выступающая на правах аренды за французский «Париж», Алсу Абдуллина вернётся в московский «Локомотив». Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против».

По информации источника, 1 июля Алсу Абдуллина должна подписать контракт с «Локомотивом».

Ранее Абдуллина уже выступала за «Локомотив», с которым стала чемпионкой России 2021 года и серебряным призёром 2020 года. В составе «Челси» она дважды стала чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка Англии (2022/2023).

В сезоне-2023/2024 в составе «Парижа» 23-летняя Алсу Абдуллина дебютировала в Лиге чемпионов. Она провела два матча. Результативными действиями защитница не отметилась. Абдуллина вызывается в сборную России.

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