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Иван Сергеев объяснил, чего не хватило «Динамо» и «Краснодару» в борьбе с «Зенитом»

Иван Сергеев объяснил, чего не хватило «Динамо» и «Краснодару» в борьбе с «Зенитом»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев объяснил, чего не хватило «Динамо» и «Краснодару» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, московскому и южному клубам не хватило опыта и чемпионского духа.

«Думаю, нашим соперникам не хватило опыта и того самого чемпионского духа. Потому что у «Зенита» это уже шестой титул подряд. И какие-то важные матчи мы умеем проводить. Но я не знаю, как там в «Краснодаре» и «Динамо», какая у них там установка внутри команды», — приводит слова Ивана Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. Золотые медали в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а замкнуло тройку лидеров «Динамо».

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