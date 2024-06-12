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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: Юран — спасатель!

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: Юран — спасатель!
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о бывшем главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

«Юран давал результат. Можно всё что угодно говорить — соответствовал он философии или нет. Но смотрите на табло. Первая часть сезона была очень хороша. Юран — спасатель! И я думаю, что он бы ещё здорово справился с теми командами, которые нужно вытаскивать, реанимировать, переводить на совершенно новый психологический уровень», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Известия».

Напомним, в конце апреля 55-летний Юран был уволен с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород» спустя год работы в клубе. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение. В своей карьере Сергей Юран также возглавлял ярославский «Шинник», «Химки», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».

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