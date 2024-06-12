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«Он вообще настоящий?» Пользователи интернета — о Беллингеме после фото в нижнем белье

«Он вообще настоящий?» Пользователи интернета — о Беллингеме после фото в нижнем белье
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Пользователи интернета начали бурно обсуждать новые фото полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, который поучаствовал в фотосессии для продвижения бренда нижнего белья от известного блогера и модели Ким Кардашьян.

Фото: skims.com

Фото 20-летнего спортсмена появились в официальном аккаунте бренда Кардашьян в социальных сетях. Многие пользователи в комментариях к посту восхитились формой Беллингема, а некоторые из них даже задались вопросом, настоящий ли он: «Это шутка? Он вообще настоящий?»

Другой пользователь прокомментировал фото игрока так: «У меня перехватило дыхание». Некоторые похвалили Кардашьян за идею с коллаборацией со звездой футбола: «Отличный маркетинг! Ким — гений».

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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