«Он вообще настоящий?» Пользователи интернета — о Беллингеме после фото в нижнем белье

Пользователи интернета начали бурно обсуждать новые фото полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, который поучаствовал в фотосессии для продвижения бренда нижнего белья от известного блогера и модели Ким Кардашьян.

Фото: skims.com

Фото 20-летнего спортсмена появились в официальном аккаунте бренда Кардашьян в социальных сетях. Многие пользователи в комментариях к посту восхитились формой Беллингема, а некоторые из них даже задались вопросом, настоящий ли он: «Это шутка? Он вообще настоящий?»

Другой пользователь прокомментировал фото игрока так: «У меня перехватило дыхание». Некоторые похвалили Кардашьян за идею с коллаборацией со звездой футбола: «Отличный маркетинг! Ким — гений».

Материалы по теме Фото Джуд Беллингем стал лицом бренда нижнего белья от Ким Кардашьян