Футболист «Енисея» Окладников: с ФСБ не получилось — пошёл в академию МЧС

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников рассказал, кем бы мог стать, если бы не футбольная карьера.

«Я рассматривал государственную службу. Мне было 18 лет, понимал, что футбол — это мечта, но надо бы подумать и об учёбе. Плюс у меня рано появилась семья, и нужно было заботиться о ней. Сначала думал поступать в академию ФСБ в Калининграде, но там не сложилось, плюс далеко от дома.

Потом поступал в Сибирскую пожарно-спасательную академию МЧС в закрытом городе Железногорске, который находится недалеко от Красноярска. Там проходил сборы и сдавал вступительные экзамены. Не прошёл из-за математики. Там был хороший мужик, майор. Он сказал: «На следующий год можешь снова к нам поступать, мы поможем тебе. Но сейчас, чтобы год не терять, иди в Военно-Инженерный институт Сибирского Федерального Университета. У меня есть знакомый, который поможет тебе поступить».

Сроки зачисления в вуз закончились, но мне позволили сдать экзамены в порядке исключения. Мы сразу же поехали подавать документы. Уже на следующий день я сдавал ФИЗО, где получил хорошие баллы. В итоге поступил.

После того как попал в «Енисей-2», учёбу отодвинул на второй план, а летом на четвёртом курсе отчислился. Если бы доучился ещё один год, получил бы звание лейтенанта», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.