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Во Франции обеспокоены из-за Тчуамени, хавбек повредил ногу в начале мая

Во Франции обеспокоены из-за Тчуамени, хавбек повредил ногу в начале мая
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В сборной Франции обеспокоены состоянием полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Об этом сообщает RMC Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, футболист получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1). Чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует в эту пятницу, 14 июня. Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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