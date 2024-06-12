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Шамиль Газизов: «Уфа» — мой родной клуб, рад чемпионству во Второй лиге

Шамиль Газизов: «Уфа» — мой родной клуб, рад чемпионству во Второй лиге
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Бывший генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о чемпионстве уфимцев во Второй лиге по итогам сезона-2023/2024.

«Радовался чемпионству «Уфы» во Второй лиге. Ребята большие молодцы. Клуб, тренерский штаб, руководство — тоже. «Уфа» — мой родной клуб, я один из создателей. Конечно, это достижение может только радовать. Надеюсь, что всё будет хорошо, что к стадиону приступят. Без него дальнейшее развитие невозможно.

Не хотел бы салюты пускать. Ребята просто большие молодцы, тренерский штаб хорошо сработал. Качественная игра, заранее стали чемпионами. Уфа достойна иметь большой клуб», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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