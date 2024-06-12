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УЕФА определил правила полива полей на Евро-2024 после ситуации в матче «Борнмут» — «МЮ»

УЕФА определил правила полива полей на Евро-2024 после ситуации в матче «Борнмут» — «МЮ»
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УЕФА ввёл правила полива полей на Евро-2024, чтобы избежать повторения ситуации, которая сложилась в матче английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил The Sun.

Ранее зрители раскритиковали матч, завершившийся со счётом 2:2. Его оценили как «проходивший в бассейне». Это произошло из-за чрезмерного полива перед игрой.

Руководящий орган настаивает на том, что о поливе поля должно быть объявлено на предматчевом собрании и он должен быть равномерно распределён по газону. Полив должен быть завершён за час до начала матча, хотя бывают случаи, когда это можно изменить. Поле необходимо поливать равномерно, а не только на определённых участках.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

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