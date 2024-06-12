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«Балтика» назначит наставника «Велеса» Грищенко на пост главного тренера

«Балтика» назначит наставника «Велеса» Грищенко на пост главного тренера
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«Балтика» решила назначить Александра Грищенко на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубу осталось договориться с «Велесом» об уходе тренера, после чего назначение состоится официально.

Напомним, Гришенко возглавляет «Велес» с октября 2023 года. Под его руководством команда заняла пятое место в группе «Золото» Второй лиги.

Ранее Сергей Игнашевич принял решение покинуть пост главного тренера калининградцев. Специалист возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 15-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.

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