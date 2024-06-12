Окладников: в любителях 40-летние мужики играют, попивая пиво. Тебя выносят вместе с мячом

Нападающий красноярского «Енисея» Андрей Окладников поделился воспоминаниями о выступлениях в любительском футболе на старте своей карьеры. По его словам, в любительских лигах можно получить больше бойцовского опыта, чем футбольного.

«В любителях приобрёл бойцовский опыт. Там люди бьются, и ты больше получаешь по ногам и закаляешь свой характер, чтобы не быть щучкой. В ЛФК играют дядьки под 40 лет. Защитники выносят мяч и тебя вместе с ним. Им без разницы, кто ты. Тебе 17-18 лет, ты ещё вроде хочешь чего-то добиться, а они ничего не хотят и играют ради удовольствия, попивая пиво», — рассказал Андрей Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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