«Это немного подозрительно». Мбаппе взял интервью у Гризманна во время массажа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в роли журналиста с камерой в руке и взял интервью у соотечественника Антуана Гризманна, который находился на массажном столе. Видео опубликовал аккаунт Федерации футбола Франции в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Можете ли вы объяснить нам, что вы здесь делаете?» — спросил Мбаппе у Гризманна.

«Небольшой массаж, разогреваем седалищную кость», — ответил Гризманн.

«С моей точки зрения это немного подозрительно», — сказал Мбаппе, рассмеявшись.

С 14 июня по 14 июля пройдёт чемпионат Европы. Турнир примет Германия. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией. В первом матче французы встретятся с Австрией в понедельник, 17 июня.