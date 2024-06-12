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Объявлено судейское назначение на стартовый матч Евро-2024 Германия — Шотландия

Объявлено судейское назначение на стартовый матч Евро-2024 Германия — Шотландия
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Бригада французских арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на стартовом матче чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Германии начнёт свой путь на турнире с группы A, где её соперниками станут национальные команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Игра между немецкой и шотландской командами начнётся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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