Нападающий «Енисея» Окладников: писал жене: «Доигрываю сезон и заканчиваю с футболом»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников рассказал, как однажды едва не завершил карьеру.

«Одно время я не мог забить где-то 10 матчей подряд. И была игра в Москве против «Динамо-2», где нас повозили и обыграли со счётом 3:0. После этого матча мне было очень плохо, плюс Кишиневский меня отчитал и у меня был какой-то упадок сил. Помню, писал жене: «Доигрываю сезон и заканчиваю с футболом». Но потом как-то собрался с мыслями. Понял, что бывают падения, ничего страшного в них нет. А потом в двух матчах удалось выдать то, что от меня ждали с самого начала — оформил по хет-трику.

После этого и в основной команде меня заметили. Может, и до этого следили, но шесть забитых мячей – неплохой повод обратить более пристальное внимание. Мне предложили продлить контракт, условия повысили на чуть-чуть», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.