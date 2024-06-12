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Сборная Франции вылетела на Евро-2024 в Германии

Сборная Франции вылетела на Евро-2024 в Германии
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Сборная Франции по футболу вылетела в Германию, где пройдёт чемпионат Европы — 2024. Пресс-служба «трёхцветных» опубликовала в соцсетях фотографию футболистов из самолёта.

Фото: Пресс-служба сборной Франции в соцсетях

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.

Календарь Евро-2024
Таблица групп Евро-2024

Звёздные «ветераны» на чемпионате Европы 2024 года. Видео:

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