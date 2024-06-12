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Синицын: Смолов может принести много пользы «Краснодару» даже сейчас

Синицын: Смолов может принести много пользы «Краснодару» даже сейчас
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о возможном возвращении нападающего Фёдора Смолова в краснодарский клуб. Ранее появлялась информация, что Смолов перейдёт в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон. Его соглашение с московским «Динамо» завершается в конце июня.

«Федя не так много играл в «Динамо» в последнее время. В «Краснодаре» Смолов проявлял себя крайне ярко. Навыки есть, возраст ещё позволяет ему играть качественно. Даже сейчас Смолов может принести много пользы команде», — сказала Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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