Синицын: Смолов может принести много пользы «Краснодару» даже сейчас

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о возможном возвращении нападающего Фёдора Смолова в краснодарский клуб. Ранее появлялась информация, что Смолов перейдёт в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон. Его соглашение с московским «Динамо» завершается в конце июня.

«Федя не так много играл в «Динамо» в последнее время. В «Краснодаре» Смолов проявлял себя крайне ярко. Навыки есть, возраст ещё позволяет ему играть качественно. Даже сейчас Смолов может принести много пользы команде», — сказала Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.