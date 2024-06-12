Андрей Окладников: кайфанул от работы с Юраном в «Пари НН»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников рассказал, что ездил на просмотр в «Пари НН».

«Ездил в «Пари НН» на просмотр. Получается, мной интересовались. Алексей Сафонов (агент. — Прим. «Чемпионата») сказал, что есть вариант и меня хотят посмотреть. Я, конечно, поехал. Но в итоге меня не взяли в «Пари НН», не объяснив причин. Я понимал, что спокойно могу играть в такой команде и выходить на замены. Не чувствовал сверхвысокий уровень. На тренировках не выпадал, играл на уровне. Просто за меня надо было платить. Возможно, клубы не договорились по деньгам.

Юран – хороший тренер, мне он понравился. Даже на тренировках подсказывал какие-то моменты, я их исправлял. Кайфанул от работы с ним», — рассказал Окладников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Окладников сыграл 33 матча, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.