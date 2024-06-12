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Владимир Газзаев возглавил «Родину»

Владимир Газзаев возглавил «Родину»
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Новым главным тренером московской «Родины» стал Владимир Газзаев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Новым главным тренером первой команды «Родина» стал Владимир Газзаев. Российский специалист значительную часть карьеру провёл в Казахстане в командах «Тобол» и «Актобе», где становился призёром чемпионата страны, финалистом Кубка и участником еврокубков. Также Владимир Валерьевич имеет успешный опыт в ФНЛ: он выводил владикавказскую «Аланию» в Премьер-Лигу и в финал Кубка России, представлял Россию в еврокубках.

Владимир Валерьевич, добро пожаловать!» — написано в заявлении клуба.

Тренерский штаб «Родины»:

Газзаев Владимир Валерьевич – главный тренер
Лактионов Александр Юрьевич – тренер
Димидко Александр Александрович – тренер
Бесчастных Владимир Евгеньевич – тренер
Антонюк Алексей Валерьевич – тренер по вратарям
Орлов Павел Сергеевич – тренер по физ. подготовке/реабилитолог

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