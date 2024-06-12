Владимир Газзаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Родины»

Российский специалист Владимир Газзаев высказался о назначении на пост главного тренера московской «Родины»

«Я рад возглавить такой прогрессивный и стремительно развивающийся клуб. В последние годы поступало немало предложений из ближнего зарубежья, но я стремился к тому, чтобы работать именно в российском футболе. Так что «Родина» — это долгожданный вызов для меня!

Много говорить не буду, полностью сосредоточен на работе. Отмечу лишь высокий уровень организации в клубе. Мы уже неделю плотно работаем с руководством клуба над подготовкой. За это время мы провели беседы со всеми тренерами и сформировали новый тренерский штаб. Я остался доволен каждым тренером, работающим в «Родине», — это современные, желающие расти профессионалы. Также я внимательно изучил по видео каждого игрока, который есть в первой команде «Родины» на контракте, включая уходящих в аренды, а также посетил матч «Родины-2».

Твёрдо могу сказать, что у «Родины» качественные игроки и вариативный состав. Жду с нетерпением 17 июня – дня, когда начнётся наша предсезонная подготовка», — приводит слова Газзаева пресс-служба клуба.