Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер сборной Португалии Сантуш возглавил национальную команду Азербайджана

Бывший тренер сборной Португалии Сантуш возглавил национальную команду Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский тренер Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

«Очередное заседание исполкома АФФА прошло онлайн. В ходе обсуждений была отмечена необходимость формирования сильной, конкурентоспособной и успешной сборной страны, а также развития детского футбола в нашей стране.

В связи с этим было принято решение назначить Фернанду Сантуша главным тренером сборной Азербайджана, принимая во внимание его богатый опыт работы в качестве одного из известных мировых футбольных специалистов, его успехи в профессиональной карьере, в том числе на чемпионате Европы со сборной Португалии.

Учитывая, что процесс будет не краткосрочным, а охватит определённый период, перед португальским специалистом поставлена ​​цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе Евро-2028», — написано в заявлении АФФА.

Предыдущим местом работы 69-летнего Фернанду Сантуша был турецкий «Бешикташ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android