Сергеев: интереснее играть, когда ты можешь почувствовать свой уровень в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как изменился уровень чемпионата России из-за отсутствия международных игр.

«Жаль, конечно, что нет игр на международной арене, поэтому мы конкурируем только между собой, между российскими клубами. Плюс «Зенит» всё-таки регулярно устраивает международные товарищеские игры – это большой плюс. Интересно играть, когда ты можешь почувствовать уровень в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, в сборной. Но я бы не сказал, что уровень РПЛ упал. У нас очень много российских талантливых ребят, которые играют и за границей, и здесь, в чемпионате», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. По итогам сезона-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России. Сине-бело-голубые выиграли титул в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», третье — московское «Динамо». Обе команды заработали по 56 очков.