Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Зенита» Сергеев назвал самых талантливых российских игроков на данный момент

Форвард «Зенита» Сергеев назвал самых талантливых российских игроков на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кто из соперников в минувшем сезоне произвёл на него наибольшее впечатление. Форвард сине-бело-голубых выделил московский «Локомотив». А из персоналий Сергеев отметил Максима Глушенкова и Константина Тюкавина. Также нападающий «Зенита» выразил надежду на то, что сборная России в скором времени будет допущена к международным турнирам.

«Из соперников по РПЛ в этом сезоне «Локомотив» понравился. Очень много ребят молодых и очень много знакомых. Тот же Максим Глушенков, с которым мы вместе играли в «Крыльях». Он, наверное, сейчас один из самых талантливых ребят российского футбола. Ещё Костя Тюкавин, мы с ним в сборной познакомились. На самом деле много ребят, кого вызывают в сборную. Уровень есть. Я надеюсь, что в скором времени нас допустят к международным соревнованиям. И у нас очень хорошая молодая команда», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Материалы по теме
Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024
Истории
Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android