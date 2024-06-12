Форвард «Зенита» Сергеев назвал самых талантливых российских игроков на данный момент

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кто из соперников в минувшем сезоне произвёл на него наибольшее впечатление. Форвард сине-бело-голубых выделил московский «Локомотив». А из персоналий Сергеев отметил Максима Глушенкова и Константина Тюкавина. Также нападающий «Зенита» выразил надежду на то, что сборная России в скором времени будет допущена к международным турнирам.

«Из соперников по РПЛ в этом сезоне «Локомотив» понравился. Очень много ребят молодых и очень много знакомых. Тот же Максим Глушенков, с которым мы вместе играли в «Крыльях». Он, наверное, сейчас один из самых талантливых ребят российского футбола. Ещё Костя Тюкавин, мы с ним в сборной познакомились. На самом деле много ребят, кого вызывают в сборную. Уровень есть. Я надеюсь, что в скором времени нас допустят к международным соревнованиям. И у нас очень хорошая молодая команда», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».