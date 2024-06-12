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Пикущак: сможет ли Смолов конкурировать с Кордобой в «Краснодаре»?

Пикущак: сможет ли Смолов конкурировать с Кордобой в «Краснодаре»?
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о возможном возвращении нападающего Фёдора Смолова в краснодарский клуб. Ранее появлялась информация, что Смолов перейдёт в «Краснодар» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон. Его соглашение с московским «Динамо» завершается в конце июня.

«В «Краснодаре» есть Кордоба, сможет ли Смолов с ним конкурировать? Всё зависит от Фёдора. Но он русский игрок, на него смогли бы рассчитывать. Думаю, что это усиление. Смолов — качественный игрок. Возвращение Фёдора в «Краснодар» — хорошая история», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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