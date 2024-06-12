Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: у Юрана есть всё, чтобы работать в клубе вдолгую

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что бывший главный тренер нижегородской команды Сергей Юран обладает всеми необходимыми качествами, чтобы работать в одном клубе долгий срок.

«У каждого своё амплуа. Иногда мы учимся и расширяем это амплуа. Поэтому, думаю, у Сергея Николаевича есть всё, чтобы работать как на короткой дистанции, так и вдолгую», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Известия».

Напомним, в конце апреля 55-летний Юран был уволен с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород» спустя год работы в клубе. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение. В своей карьере Сергей Юран также возглавлял ярославский «Шинник», «Химки», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».