Доннарумма: сборная Италии приехала на Евро-2024, чтобы защитить титул чемпиона Европы

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Во-первых, я рад быть здесь и представлять Италию. Мы, несомненно, готовы к этому большому событию, уникальному соревнованию. Мне в составе сборной Италии посчастливилось выиграть прошлый чемпионат Европы. Сейчас мы приехали в Германию, чтобы защитить свой титул. Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.