Карвахаль: у Винисиуса есть все шансы выиграть «Золотой мяч»

Футболист мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор может выиграть «Золотой мяч» — 2024.

«У Вини, полагаю, самые высокие шансы на «Золотой мяч». Да, он был травмирован, пропустил три месяца, но всё равно забивал много голов и помогал «Реалу» выигрывать. Он сыграл решающую роль в нашем успехе в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Он или Джуд может выиграть», — приводит слова Карвахаля испанское онлайн-издание Marca.

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Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.