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На матчи Евро-2024 запретили проносить фрукты, Германия намерена поднять продажи сосисок

На матчи Евро-2024 запретили проносить фрукты, Германия намерена поднять продажи сосисок
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Футбольным болельщикам будет запрещено приносить фрукты на стадионы во время Евро-2024, а принимающая страна намерена увеличить продажи сосисок. Об этом сообщил Mirror.

Согласно указаниям УЕФА, любой болельщик, у которого обнаружат яблоко или апельсин, рискует быть отстранён от посещения матчей. Стандартные запрещённые предметы, включая сигнальные ракеты и политические послания, фигурируют в 10-страничном списке правил, опубликованном руководящим органом. Ожидается, что вся еда будет конфискована на контрольно-пропускных пунктах за пределами всех 10 стадионов. Отмечается, что в руководстве странным образом выделяются «фрукты, такие как яблоки, бананы, апельсины и так далее» и не упоминаются какие-либо другие конкретные предметы.

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