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Мората — об Испании на Евро-2024: мы едем на этот турнир с мыслями о победе

Мората — об Испании на Евро-2024: мы едем на этот турнир с мыслями о победе
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората оценил шансы национальной команды на Евро-2024.

«Мы здесь, чтобы побеждать. В последний раз мы потерпели поражение в полуфинале. Выиграть Евро непросто, но у нас отличная команда, фантастические парни. Мы знаем, что столкнёмся с некоторыми трудностями, мы знаем, что это будет нелегко, но мы готовы к этому», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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